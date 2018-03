Ex-leden "nepadviesraden" Publifin krijgen voorstel tot minnelijke schikking

"Verschillende inbreuken worden aan u toegeschreven", zegt de brief van advocaat-generaal Paul Catrice. "Het openbaar ministerie heeft beslist om de verdachten niet voor de correctionele rechtbank te dagen. We denken dat we de eenvoudige minnelijke schikking aan allen kunnen voorstellen", klinkt het.

Een aantal mensen die de brief hebben gekregen, hebben op vraag van Publifin al de zitpenningen terugbetaald van de vergaderingen waarop ze niet aanwezig waren geweest. Er staat in de brief geen uitleg over het bedrag van de schikking. Voor sommigen zou het voorstel evenveel bedragen als wat Publifin vraagt om terug te betalen. Voor anderen liggen die bedragen hoger.

De betrokkenen hebben nu drie maanden bedenktijd. Als ze niet op het voorstel van schikking ingaan zal het openbaar ministerie hen alsnog voor de rechter brengen.

Het Publifin-schandaal barstte los in 2016 en stuurde een schokgolf door de - voornamelijk Franstalige - politieke wereld. 24 Waalse lokale mandatarissen bleken hoge vergoedingen op te strijken in allerlei comités waarvan het nut niet altijd duidelijk was. Ze hadden ook zitpenningen gekregen voor vergaderingen waarop ze niet aanwezig waren geweest.