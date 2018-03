Francken in Guinee voor ontrading en betere terugkeer afgewezen asielzoekers

"Er is nu al sinds kort een deal over de terugkeer met Guinee en dat werkt relatief goed", zegt staatssecretaris Francken. "Maar het kan altijd beter en ik ga daarvoor een paar vragen stellen aan de president van Guinee."

Met een kleine 1.000 asielaanvragen vorig jaar staat Guinee in de top vijf qua landen van waaruit asielaanvragen binnenkomen in België, na bijvoorbeeld oorlogslanden Syrië of Irak. Zowat de helft van die aanvragen wordt uiteindelijk afgewezen, maar amper 53 afgewezen asielzoekers zijn effectief teruggekeerd naar hun land. Francken wil de terugkeer van Guineeërs die daardoor illegaal in ons land verblijven verbeteren.

"Een kwestie van goede wil"

"Heel vaak hebben die Guineeërs geen enkele vorm van papieren", schetst VRT-journaliste Goedele Devroy. "In het straatarme Guinee wordt er nauwelijks aan geboorteregistratie gedaan, waardoor die mensen uit het land vertrekken zonder papieren. Daarna kunnen ze dus niet bewijzen dat het Guineeërs zijn en neemt de Guineese regering hen niet terug. De bedoeling is dat ze daar wat vloeiender in worden en dat ze de migranten terugnemen wanneer België zegt dat het om Guineeërs gaat, ook al zijn er geen papieren om dat te bewijzen. Dat is een kwestie van goeie wil."

De relatie tussen de Belgische en Guineese regering is overigens goed. Ons land heeft Guinee met de ebolacrisis in 2014 geholpen en staatssecretaris Francken komt ook nu met wat geld. "Dat verbetert de relaties verder in de hoop om betere afspraken te krijgen over de terugkeer van migranten", aldus Devroy.