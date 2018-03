Frankrijk lanceert "Loto du patrimoine" om erfgoed te redden

Cultuurliefhebbers die graag een gokje wagen, kunnen in Frankrijk binnenkort 2 vliegen in 1 klap slaan: in de ambtswoning van president Emmanuel Macron in Parijs hebben minister van Cultuur Françoise Nyssen en de Erfgoedstichting hun handtekening onder een document gezet dat de "Loto du patrimoine" in het leven roept, een kansspel dat geld moet opbrengen om bedreigd erfgoed her en der in het land te redden.