Gatz over omstreden kunst in Gent: "Musea moeten nog voorzichtiger zijn"

"Ik vraag mij soms ook af wat er aan de hand is." Zo reageert minister Gatz vandaag in "Villa politica" op de commotie over Russische schilderijen in het Museum voor Schone Kunsten in Gent die nu al weken aanhoudt. Intussen zijn de werken verwijderd én is ook een expertencommissie die hij had aangesteld om ze op hun echtheid te onderzoeken afgevoerd.

"Ik denk dat we het nooit helemaal zullen weten", zegt hij over de vraag of de schilderijen echt zijn. "2 van de 24 werken hebben blijkbaar wel een certificaat. Over de andere zullen we in het ongewisse blijven. De les voor musea moet zijn nog voorzichtiger te zijn dan ze vandaag al zijn. Bij twijfel mogen ze werken niet tentoonstellen."