Geert Bourgeois: "Vlaanderen zet samenwerking met ngo's als Oxfam niet stop"

"Oxfam komt naar het kabinet. Ik ga het intern onderzoek opvragen dat ze hebben gevoerd en hen vragen of er voldoende garanties zijn dat ethische codes worden nageleefd en dat er een code of conduct (gedragsregels, nvdr.) wordt opgelegd." Bourgeois verwijst onder meer naar missies in Mozambique en Niger.

Bourgeois was klaar en duidelijk. "Ik ga ngo's die aan noodhulp doen en met het zuiden samenwerken niet in hun algemeenheid straffen omwille van het feit dat er rotte appels in de organisatie zitten. Die moeten worden aangepakt en vervolgd als ze strafbare feiten hebben gepleegd."