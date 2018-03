Gent stelt stadspaleis Hotel d'Hane Steenhuyse in de Veldstraat open voor het publiek

Het is een van de historische parels van Gent, pal in het midden van de Veldstraat omgeven door tientallen winkels: het Hotel d'Hane Steenhuyse, een majestueus gebouw dat drie generaties graven van de gelijknamige familie in de 18e eeuw lieten bouwen. Tot nog toe was het nauwelijks mogelijk een kijkje binnenin te nemen, maar daarin komt binnenkort verandering. Op haar website kondigt de stad Gent aan dat het brede publiek vanaf 30 maart welkom is in het stadspaleis, dit in het weekend. Concreet kunnen bezoekers elke vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag vrij binnenwandelen tussen 14 uur en 18 uur.



Verschillende illustere figuren hebben in het verleden in het Hotel d'Hane Steenhuyse verbleven. In 1803 logeerde de Franse diplomaat Charles-Maurice de Talleyrand er een poosje. Acht jaar later deed koning Jérôme Bonaparte van Westfalen hetzelfde. In 1814 kwamen 2 hooggeplaatste figuren langs: tsaar Alexander I van Rusland en John Quincy Adams, de latere president van de VS. Hij maakte deel uit van de Amerikaanse delegatie die in het Hotel d'Hane Steenhuyse samen met de Britten de Vrede van Gent tekende.

Een jaar later zocht koning Lodewijk XVIII van Frankrijk zijn toevlucht tot de residentie tijdens de zogenoemde Honderd Dagen van Napoleon Bonaparte. De Franse schrijver en politicus François René de Chateaubriand reisde mee in zijn gevolg. Nog in 1815 nam de pas gekroonde koning der Nederlanden Willem I samen met zijn echtgenote Wilhelmina zijn intrek in het Hotel d'Hane Steenhuyse naar aanleiding van hun blijde intrede in Gent. Drie jaar later kwam ook hun zoon en latere koning Willem II langs.

Museum der Honderd Dagen

In de 20e eeuw raakte het Hotel d'Hane Steenhuyse in onbruik. Kort na WO II huisde het een poosje het Museum der Honderd Dagen, zonder veel succes. In 1981 ging het gebouw over in handen van de stad Gent. Die richtte er eerst een informatiecentrum in en bracht er later de dienst Monumentenzorg onder. In de jaren 90 onderging het stadspaleis een grondige renovatie. De dienst Monumentenzorg verhuisde en sinds 2015 zijn commerciële activiteiten op het gelijkvloers mogelijk. De stad Gent nodigt nu iedereen uit eens binnen te wandelen "in het adellijke leven van de 18e eeuw".