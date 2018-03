Gent trekt Vlaams stedennetwerk tegen racisme

De steden zullen goede praktijken uitwisselen en gemeenschappelijke standpunten innemen ten opzichte van hogere overheden. Dat meldt schepen van Gelijke Kansen Resul Tapmaz (SP.A). In maart 2017 nodigde hij de Vlaamse centrumsteden een eerste keer uit voor een rondetafelgesprek rond gelijke kansen. Elf van de dertien steden beslisten toen om in de toekomst meer te gaan samenwerken.

In oktober 2017 werd een tweede bijeenkomst georganiseerd met een uitwisseling van goede praktijken. Nu ligt een samenwerkingsovereenkomst op tafel met een gedeelde visie en doelstellingen. Gent, Kortrijk, Turnhout, Denderleeuw en Sint-Niklaas keurden de tekst al goed, in Genk, Hasselt, Leuven en Brugge moet de tekst nog worden gevalideerd door de gemeenteraad.

Eén keer per jaar komen de bevoegde schepenen samen voor overleg, uitwisseling en afstemming. Twee keer per jaar zitten de bevoegde stadsdiensten samen om goede praktijken te delen. De steden engageren zich ook om actief te worden binnen ECCAR, het Europese stedennetwerk tegen racisme en discriminatie.

Gent is sinds 2007 een actief lid van het Europese stedennetwerk tegen racisme en discriminatie en werd vorig jaar vicevoorzitter van ECCAR. In 2015 besliste de stad Gent een ambitieus actieplan tegen discriminatie, dat zowel sensibilisering als controle en handhaving omvat.

"In Gent leven 161 nationaliteiten samen en worden meer dan 100 talen gesproken", zegt Resul Tapmaz. "We bezitten heel wat expertise als het gaat over diversiteit. Die expertise delen we al langer op Europees niveau, ook in eigen land willen we meer samenwerking. Het beste middel tegen ongelijkheid en polarisering, is het scheppen van eerlijke kansen. Gent wil een katalysator zijn in de strijd tegen racisme en discriminatie."