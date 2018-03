Haatpraat op sociale media bij Duitse verkiezingen vooral werk rechtse minderheid

Op het platform Reconquista Germanica (Herovering van Duitsland) bij communicatiedienst Discord hadden zich tijdens de kiesstrijd tot 5.000 gebruikers geregistreerd om gericht thema's en begrippen uit te stippelen en tegenstanders af te schrikken. Dat moet blijken uit een studie van IT-deskundige Philip Kreissel in samenwerking met het Londense Institute for Strategic Dialogue.

Tot de gebruikte technieken behoorden het vervalsen van waarderingen van video's of posts op sociale media, het kunstmatig opblazen van de zichtbaarheid van de eigen -vaak racistische- opinies, en het beschimpen of vernederen van auteurs, politici en andere YouTubers die niet met hun ideeëngoed stroken.

In september 2017 kaapten zij de onlinediscussies over het grote kanseliersdebat op tv tussen Angela Merkel en Martin Schulz, en maakten zij twittertrends of -hypes van hashtags als #nichtmeinekanzlerin (nietmijnvrouwelijkekanselier). De activisten traden daarbij als een commando georganiseerd op. Beheerders -die zichzelf betitelen met militaire rangen als Officier van de legergroep Oost- stelden dagelijks lijsten op van welke doelwitten bestookt moesten worden.

Aan de studie werkte ook de groep Alt Right Leaks mee, die onder die naam zich bij de internet-trollen wist aan te sluiten om materiaal te kopiëren. Over trollen uit Rusland heeft de studie het in het geheel niet.