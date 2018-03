Henk Rijckaert en Maureen Vanherberghen peter en meter van Jeugdboekenmaand

"In tijden van slechte PIRLS-resultaten (Progress in International Reading Literacy Study) rond begrijpend lezen is het meer dan ooit belangrijk om volop in te zetten op leesplezier", zegt Sylvie Dhaene, directeur van Iedereen Leest. "Tijdens de Jeugdboeken-maand merken we dat alle partners er extra werk van maken om die boodschap mee uit te dragen, en met succes. Met een toegankelijk thema als "Wetenschap & Techniek", dat ook een heel ander genre boeken in de kijker zet, hopen we ook aarzelende lezers meer over de streep te kunnen trekken."

Peter Henk Rijckaert gaf ooit zelf nog les biologie en fysica en blijft geboeid door alles wat met techniek te maken heeft. "Ik ben als kind nooit een echt goede lezer geweest. Lezen kostte me moeite, en dan is het niet zo evident om naar een boek te grijpen. Ik zie dat ook bij mijn dochter: we houden er meer van om met onze handen bezig te zijn, om te tekenen en te knutselen. Maar nu ik ouder ben neem ik wel weer vaker een boek vast, non-fictie én fictie. En door voor te lezen aan mijn dochter ontdek ik al die geweldige kinderboeken opnieuw."

Meter Maureen experimenteerde er voor "Helden" op Ketnet vrolijk op los en ging als kind vaak op ontdekking op het platteland: "Het is belangrijk om kinderen de boodschap te geven dat ze vooral dingen moeten uitproberen. Durf maar, falen is niet erg. In de wetenschap zijn er ook net heel veel zaken ontdekt doordat er iets is mislukt. Met lezen is dat net zo: ontdek maar, ga maar op onderzoek uit! Via boeken ontdek je de wereld."