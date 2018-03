In Brussel gaat elk jaar een volledige werkweek verloren door files

Eerst de goede leerlingen. Uit de studie van Deloitte blijken dat steden als Londen, Singapore en Berlijn. Zij scoren het best op het vlak van transport. Als het gaat over wandelen en fietsen springen vooral Parijs, Berlijn en Amsterdam eruit.

Dat heeft niet alleen te maken met infrastructuur. Sam Sluismans van Deloitte België wijst ook op de mentaliteit in België: “België is een klein land dat een pendelcultuur met privévoertuigen ondersteunt. Een gedragswijziging bij het grote publiek vormt een echte uitdaging, onder andere door het beleid rond bedrijfswagens.”

Mentaliteit dus. In Amsterdam – even goed een grootstad met een aanzienlijke bevolking - zijn wandelen en fietsen goed voor 61 procent van de verplaatsingen. In Brussel is dat maar 6 procent. Al heeft dat niet alleen met mentaliteit te maken.

Uit de studie van Deloitte blijkt dat het Brusselse openbaar vervoer sommige buitenwijken stiefmoederlijk behandelt. Dan ga je ook niet te voet of met de fiets naar bus- of tramhalte, want die is er niet. Resultaat: de auto in. In de Brusselse files verlies je elk jaar een volle werkweek, in Amsterdam is dat 26,5 uur.