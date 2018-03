Internering voor "slechtste buren van het land"

In West-Vlaanderen woedt al vele jaren een hevige burenruzie. Dat komt door een broer en zus van 60 die de "slechtste buren van het land" worden genoemd. Ze kloppen vaak op de muren, gooien glas over de tuinmuur en schelden iedereen die langs hun deur passeert uit voor “hoer” of “klootzak”.

Omdat vele interventies van de politie niets uithaalden, trokken de buren naar de rechter. Dat leidde tot verschillende veroordelingen. Bij het laatste proces veroordeelde de rechter de broer en zus tot elk een jaar gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel. De zestigers gingen daar niet akkoord mee, en trokken naar het hof van beroep in Gent.

Het hof van beroep besliste dat er een nieuw politieonderzoek en een psychiatrische doorlichting van de broer en zus moesten komen. Volgens de psychiater kampen ze met psychische problemen en is een internering de beste oplossing. Het hof stemde daarmee in.