Invloedrijke Amerikaanse predikant Billy Graham overleden

De Amerikaanse evangelist Billy Graham is vandaag op 99-jarige leeftijd overleden in zijn huis in Montreat, North Carolina. Graham had kanker en werd behandeld voor een longontsteking.



Graham werd in de VS bekend door zijn preken op radio en televisie. De magere predikant met de dreunende stem bereikte wereldwijd meer dan 200 miljoen mensen.



Graham kreeg ook de bijnaam “America’s pastor” omdat hij optrad als adviseur van verschillende Democratische en Republikeinse presidenten. Zo heeft hij onder andere Lyndon B. Johnson, George W. Bush, Bill Clinton en Obama geadviseerd. Volgens historici was zijn invloed enorm. Graham zou meer dan 3 miljoen mensen overtuigd hebben om hun leven te wijden aan het christendom en zijn preken werden in 185 landen uitgezonden, dat meldt de “Billy Graham Evangelistic Association”.

Internationaal geliefd

De boodschap die Graham telkens bracht tijdens zijn preken was dat “de redding wordt aangeboden aan iedereen, zwart en wit, rijk en arm, mannen en vrouwen, zondaars en heiligen, zolang ze in Jezus geloven”. Ook internationaal was Graham een graag geziene predikant. Zo ontmoette Graham wereldleiders als Winston Churchill, Michail Gorbatsjov en paus Johannes Paulus II. Ook met de Britse Queen, hoofd van de Anglicaanse Kerk, had hij een bijzondere band. Telkens als hij naar Engeland kwam nodigde ze hem uit om te komen preken in Windsor en ze bezocht hem als ze naar de VS reisde. Hij hielp haar in de jaren negentig zelfs met haar kerstboodschap.

Maar Graham trad sinds de jaren negentig steeds minder in de openbaarheid door de ziekte van Parkinson. Zijn vrouw Ruth overleed in 2007.



William Franklin Graham Jr. werd op 7 november 1918 geboren en groeide op in de buurt van Charlotte, North Carolina. Hij besloot in 1934 om zich aan God toe te wijden, nadat hij een evangelist had horen prediken.