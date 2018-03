Jef Vermassen over beelden Hardy: "Gruwelijkste uur van mijn leven"

Op het assisenproces in Tongeren staat Renaud Hardy terecht voor twee moorden en verkrachtingen en twee moordpogingen. De man heeft al bekend. Hardy filmde de moord op zijn laatste slachtoffer met een bodycam. De beelden werden vandaag in de rechtszaal getoond, maar de vertoning moest worden stopgezet, omdat de beelden te gruwelijk waren.

Advocaat Jef Vermassen verdedigde in "De afspraak" de vertoning van de beelden in de zaal, weliswaar voor gesloten deuren. "Ik wou dat de jury de beelden zag. Ze moeten zich een beeld kunnen vormen", legt Vermassen uit.

Veel details mag Vermassen over de beelden niet geven, want dat is zo afgesproken tussen de advocaten in deze zaak, maar Vermassen noemt de opname van een uur "het gruwelijkste uur van mijn leven". "Maar de juryleden kunnen elkaar steunen. Ze staan er niet alleen voor. Als rechter moet je willen zien wat een dader aanricht. Anders ben je niet correct."