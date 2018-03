Jennifer Lawrence: "Had ik haar dan moeten bedanken voor die intro?"

"Hoe kunnen we deze show beter beginnen dan met de opwindendste actrice op deze planeet? Hier is de ravissante Jennifer Lawrence", aldus Lumley tijdens haar aankondiging van Lawrence, die dus anders reageerde dan de Britse tv-kijker verwacht had:

People are annoyed that Jennifer Lawrence threw shade at Joanna Lumley during the #Baftas Did you see it ? @JoannaLumley is an Icon & Legend ❤️❤️❤️❤️ #DontDissOurJoanna pic.twitter.com/mmJmykBaml

Joanna Lumley was absolutely fabulous as always and Jennifer Lawrence was just plain arrogant as always #BAFTA2018

I really like Jennifer Lawrence and I understand her weird humour cause I share that with her, but attacking Joanna Lumley 😂 was kinda weird and rude tbh 😂😂😭 #EEBAFTAs #JoannaLumley #JenniferLawrence pic.twitter.com/QE37GxL5ah

Jennifer Lawrence doesn't get to diss the loverly Joanna Lumley. It's just not on. #EEBAFTAs

Jennifer Lawrence obviously has no idea that Joanna Lumley speaks like that to everyone and is a national treasure #EEBAFTAs pic.twitter.com/gS1iNLUC7C

Hahaa, who does Jennifer Lawrence think she is?? Stuck up cow. If I was Joanna Lumley I know exactly where I'd stick that #BAFTA #EEBAFTAs

I hope this is Joanna Lumley’s response to Jennifer Lawrence after the ‘too much’ comment. 😂 #EEBAFTAs pic.twitter.com/wUV7GTCtQ0

Lawrence voelde zich genoodzaakt te reageren in het radioprogramma van Ronan Keating: "Net voor we het podium op moesten stonden Joanna en ikzelf backstage te wachten en zij zou me voorstellen. Hoe? Ik zei haar dat ze adjectieven moest gebruiken als "groot", "knap", zeg gewoon van die dingen. En ze antwoordde: "Oké darling!" Het was niet meer dan een inside joke."

"Eenmaal op het podium zei ze al die ongelooflijk lieve dingen over mij. Toen ik dan het podium op moest, had ik zoiets van: "Dat is er toch wel over." Plots vond iedereen dat ik me onbeleefd gedragen had. Maar wees nu eerlijk, ik kon toch niet, nadat zij gezegd had dat ik de grootste filmvedette ter wereld was, zeggen van: "Dankjewel, Joanna." Dat zou dus betekenen dat ik daarmee akkoord zou gegaan zijn. In de zin van: "Die vindt zichzelf echt wel een schatje." Nee, het was een grapje tussen ons beiden, niet meer en niet minder."