Jennifer Lawrence: "Ik ga heel graag op café met Matthias Schoenaerts"

Volgende week gaat de thriller “Red sparrow” in première. Daarin speelt Jennifer Lawrence een Russische spionne. Matthias Schoenaerts geeft gestalte aan haar verraderlijke oom.

’s Werelds best betaalde actrice is bijzonder enthousiast over de “explosie van talent” die ze in onze Vlaamse acteur ontdekte. In een exclusief gesprek met onze filmreporter Ward Verrijcken leert Lawrence hoe ze “Schoenaerts” dient uit te spreken (zie video bovenaan).

Lawrence verklapt ook dat ze vaak met Schoenaerts op café ging in Boedapest, waar de opnames van "Red sparrow" plaatsvonden. "Ik ga graag op café, eigenlijk met iedereen, maar zeker met Matthias. Wat een speelvogel is hij. Ik ben dat ook. Niet makkelijk om zo de opnames af te werken, maar we hebben het gehaald. En ja, hij had Belgische chocolade voor mij meegebracht. Hij is een echte gentleman."

Voorts legt Lawrence uit waarom ze het hele jaar 2018 aan de slag gaat als politiek activist en waarom het acteren dus even zal moeten wachten (zie video onder). "Ik hou van Amerika, maar het moet er eerlijker aan toe gaan."