Kabinetschef Juncker naar hoogste post Europese Commissie

Europees commissievoorzitter Juncker heeft zijn kabinetschef Martin Selmayr laten benoemen tot secretaris-generaal van de Commissie. Dat is de hoogste post in het dagelijks bestuur van de Europese instelling. Selmayr is 47 en de eerste Duitser die secretaris-generaal van de commissie wordt. Hij wordt als kabinetschef opgevolgd door de Spaanse Clara Martinez, meteen de eerste vrouw in die functie. Ons land verliest met Jos Delbeke zijn enige topambtenaar in de commissie.