Natuurpunt zoekt naar "draadslachtoffers" van hoogspanningslijn

De vogels sterven niet door elektrocutie, maar doordat ze zich tegen de bovenste aardingskabels te pletter vliegen. Richard Vuurstaek van Natuurpunt Diepenbeek: "We hebben een aantal meeuwen gevonden, houtduiven, een kraai en een kauw, maar spijtig genoeg ook een paar houtsnippen."

Op andere plaatsen in Vlaanderen zijn al bakens zoals bollen of krullen op hoogspanningslijnen aangebracht. Het aantal dode vogels daalde daar met meer dan 90%, meldt Richard Vuurstaek. En die bakens wil Natuurpunt nu ook op de hoogspanningslijn naast de Boudewijnlaan in Diepenbeek. Vandaar dus de telling om concrete gegevens te hebben.

Het geeft bij de vrijwilligers uiteraard een dubbel gevoel als ze een dode vogel vinden, want enerzijds zien ze die liever niet, maar anderzijds hebben ze er een zeker aantal nodig om hun punt te maken. Richard Vuurstaek: "Zonder slachtoffers gaat Elia natuurlijk nooit de grote investering doen om die lijn te bebakenen."

"Elia plant wel degelijk vogelkrullen op deze lijn. De tellingen van Natuurpunt zijn net bedoeld om het verschil te zien voor en na het hangen van de vogelkrullen", meldt Marleen Vanhecke van Elia.