MSK Gent betreurt stopzetten onderzoek naar Russische avant-gardekunst

Door de commotie over de authenticiteit werd op 17 januari, op initiatief van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) en in samenspraak met het MSK en de stad Gent, beslist om een expertencommissie op te richten. De werken werden weggehaald na de twijfels over de authenticiteit. Maar de expertencommissie werd maandag op dag 1 al ontbonden door minister Gatz en door de voorzitter van de commissie Thomas Leysen omdat de advocaten van het Russische echtpaar eisen stelden waarop de commissie niet kon ingaan. Zo moest er aangegeven worden waarom er over bepaalde werken twijfels waren. "De wereld op zijn kop", volgens minister Gatz.

"Aanvankelijk was het de bedoeling om eerst een materiaaltechnisch onderzoek te voeren", zegt de MSK-directie. Bij dat soort onderzoek wordt de chemische samenstelling van de verf onder de loep genomen. "Dat is objectief, omdat je dan weet wanneer iets gedateerd is", aldus De Zegher. Die vaststellingen zouden worden aangevuld met het kunsthistorisch onderzoek.

Maar bij aanvang van de expertencommissie op maandag was de overeenkomst, die nodig is om de werken te kunnen analyseren, nog niet getekend. Nochtans hadden alle betrokken partijen - het MSK, stad Gent, de Stichting Dieleghem en de administratie Cultuur - daar eerder groen licht voor gegeven.

MSK hoopt nog op een grondig onderzoek

Het MSK vroeg ook dat de expertencommissie zou bestaan uit internationaal gerenommeerde experten, die nog geen uitspraken gedaan hadden in de mediaberichtgeving, om vooringenomenheid te vermijden. Maar maandag trok minister Gatz er onverwacht de stekker uit. "We waren zeer verrast", zegt Catherine de Zegher aan Belga. "Het is jammer dat het zo gelopen is, terwijl we met onze herinstallatie net zoveel succes hadden geoogst."

Het MSK herhaalt dat het zorgvuldig te werk is gegaan bij de keuze van de werken en hoopt dat het alsnog tot een grondig onderzoek komt. "Dit gebeurt ook in andere musea, zeker met avant-gardekunst, waarmee we dubbel voorzichtig moeten zijn." Het MSK voegt eraan toe dat het financieel niet mogelijk is om materiaaltechnisch onderzoek te verrichten op elk kunstwerk alvorens het tentoon te stellen. Het MSK heeft de bruikleen intussen stopgezet. De werken worden teruggegeven aan de Stichting Dieleghem van het echtpaar Toporovski. De Stichting Dieleghem zal de echtheid van de werken nu zelf controleren, maar het is nog niet duidelijk op welke manier.

Stad behoudt vertrouwen in MSK-directie