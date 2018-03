Selectieve verontwaardiging: besnijdenis mag niet, euthanasie mag wel

Recentelijk is het debat over besnijdenis in ons land weer uitgebarsten naar aanleiding van een wetsvoorstel in IJsland dat rituele besnijdenis bij jongens zou criminaliseren. De slachtoffers van zo’n wet zouden de joden en moslims zijn, bij wie zo’n rituele besnijdenis religieus van fundamenteel belang is. De hoofdargumenten hiervoor zijn de autonomie en fysieke integriteit van het kind, zoals gewoonlijk aangevuld met grootsprakerige verwijzingen naar de mensenrechten en de VN. Maar is deze indignatie intellectueel wel zo eerlijk?

Soms autonoom, soms niet

Het valt op dat verdedigers van de autonomie en zelfstandigheid van het kind vaak selectief omspringen met de toepassing van dit principe. Als het aankomt op euthanasie of geslachtsverandering, vindt men het o-zo moreel en progressief om wils- en oordeelsbekwaamheid toe te schrijven aan een minderjarige. Maar de aankoop van alcohol of sigaretten, of het gebruik van een auto, dat kan natuurlijk niet. Als een minderjarige in staat is om inspraak te hebben in zijn levenseinde, waarom dan niet in dergelijke zaken? Of, mutatis mutandis, in besnijdenis? Waarom zouden we een kind niet als volwassene mogen behandelen en het voor een keuze stellen: of je laat je besnijden, of we verzoeken je vriendelijk het ouderlijk huis te verlaten en de ouderlijke hulpbronnen op te geven? Wie de logica van de selectieve autonomie voor minderjarigen doortrekt naar haar logische conclusie, komt al snel in absurde en arbitraire situaties terecht.

Ouderlijke autoriteit

Het andere argument, dat van de integriteit van het lichaam, weerspiegelt een arbitrair onderscheid dat bij ons in de westerse wereld diep verankerd zit, en dat door vele schrijvers (met name Foucault) werd aangekaart, namelijk de verschillende attitude tegenover lichaam en geest. Men pleegt een veel grotere afkeer te hebben van fysieke pijn dan psychische, en beschouwt fysieke problemen en fenomenen als wezenlijker dan psychische. Hiervan getuigt bijvoorbeeld de algemene verwerping van lijfstraffen en andere fysieke boetedoening ten voordele van een gevangenisstraf, die wordt voorgesteld als veel humaner. Terwijl het eigenlijk zeer bediscussieerbaar is of dit wel het geval is.