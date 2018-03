Geen referendum over het afschaffen van het referendum in Nederland

Het afschaffen van het raadgevend referendum in Nederland maakt deel uit van het regeerakkoord van VVD, CDA en D66. De oppositie gaat daar niet mee akkoord, gisteren werd fel gedebatteerd over de kwestie. De oppositie kraakte de argumenten van minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren, haar partij D66 en de andere coalitiepartijen.

Grootste kritiek is dat het kabinet het referendum afschaft en het tegelijk onmogelijk maakt dat burgers hier nog hun mening over kunnen geven. De hele oppositie, zelfs de SGP, die tegenstander is van het referendum, steunt het voorstel van GroenLinks om dit alsnog mogelijk te maken. De christelijke partij betwijfelt of de afschaffing op de manier waarop het kabinet dit wil doen "staatsrechtelijk zuiver" is.