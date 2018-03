Van den Boogaard over "vader" prins Bernhard: "Ik ben te oud om een DNA-test af te dwingen"

Een week is het intussen geleden dat Oscar van den Boogaard een bommetje loste door te stellen dat de Nederlandse prins Bernhard, de vader van prinses Beatrix en de grootvader van koning Willem-Alexander, zijn biologische vader is. In "De afspraak" gaat hij vanavond door op die bewering in een langgerekt discours dat bij momenten moeilijk te volgen is.

"Ik moest het vertellen", zegt Van den Boogaard. "Voor mij was het een trauma om mijn hele leven met een geheim rond te lopen. Ik mocht er niet over praten. Mijn [juridische] vader is in 2013 gestorven. Ik zou hem de dood hebben in gejaagd. Dat was de totale vernedering. Ik wist wie mijn vader was, maar mocht daar niet over praten. Dat is verschrikkelijk."

"Ik dacht: ik kan het pas naar buiten brengen als ik mijn familie met alle verbeelding die ik als romanschrijver in me heb, heb kunnen samenvatten in een verhaal over generaties", verwijst hij naar zijn nieuwe boek "Kindsoldaat" waarin hij zijn familiegeschiedenis uit de doeken doet. "Ik denk dat dit een groter verhaal is. Ik geloof niet dat iemand zijn leven pas begint op het moment dat hij wordt geboren. Het voorwerk wordt gedaan door je ouders, maar ook door je grootouders en hun ouders. Ik heb een groot verhaal willen vertellen om uiteindelijk mezelf te laten geboren worden. Ik speel maar een rol als baby en het gaat niet over mij. Het gaat wel over alles dat aan mij is voorafgegaan."

Een DNA-test om zijn onthulling zwart op wit te bewijzen, wil Van den Boogaard niet. "We kennen het verhaal van Delphine Boël. Ik ben 53. Ik heb geen zin meer om op mijn knieën te gaan en een rechtszaak te beginnen om een DNA-test af te dwingen." "Op dit moment ben ik in een soevereine modus. Ik heb niks van die familie nodig. Ik wil dit alleen maar kunnen vertellen. Ik breng de monarchie niet in gevaar. Ik heb enkel een roman over de liefde geschreven."



"Ik ben een romanschrijver. Ik heb boeken geschreven over andere mensen, over nieuwe identiteiten. Ik heb me altijd proberen voor te stellen hoe je opnieuw geboren kon worden. Mijn werk is erg vitalistisch. Het gaat over nieuwe levens beginnen, nieuwe liefdes. Naar nieuwe plekken gaan, zodat je een nieuw mens kunt worden. Maar ik kon mijn oude mens niet meenemen omdat ik het niet kon vertellen." "Dat is voor sommige mensen heel moeilijk te begrijpen omdat ze denken dat ik goed kan formuleren. Hij schrijft boeken, waarom kon hij dit niet vertellen? Ik kon het niet omdat mijn vader nog leefde. Na zijn dood ben ik begonnen met dit toe te laten. Nu loop ik mijn vrienden af. Nu durf ik hen echt aan te kijken."

