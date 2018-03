Prinses Astrid woont uitreiking Eurordis Awards voor strijd tegen zeldzame ziekten bij

De European Organisation for Rare Diseases (Eurordis) is een internationale ngo die erkend is als de grootste Europese alliantie van patiëntenorganisaties en geleid wordt door de patiënten zelf. Bij hun prijsuitreiking zetten ze vrijwilligers, patiëntenorganisaties, media en organisaties in de bloemetjes.

De Eurordis Scientific Award, die een heuse doorbraak bekroont, ging naar de Italiaanse professor Michele De Luca (Universiteit van Modena) en de Duitse Dokter Tobias Hirch en hun teams. Samen zorgden ze er met een experimentele behandeling voor dat er voor het eerst een patiënt met een vorm van epidermolysis bullosa, een ongeneeslijke huidziekte, toch genas.

Bij die huidziekte ontstaan door alledaagse handelingen als het dragen van kleren heel snel blaren op de huid. Via een techniek waarbij een gezond huidmonster van de jonge patiënt Hassan veelvuldig werd gekweekt, konden ze de nieuwe huid op de aangetaste huid plaatsen en zo Hassan volledig genezen.