Rudi Vranckx: "Syrië is het zwarte gat van de wereld"

De oorlog in Oost-Ghouta is er altijd geweest", zegt Vranckx in "De afspraak". Vóór IS, tijdens IS en na IS." Enkele cijfers spreken boekdelen. "Los van IS zijn in de hele Syrische oorlog 21.000 kinderen gestorven, 190.000 burgers, 20.000 vrouwen. Zo'n 450 ziekenhuizen zijn vernield. Eén ziekenhuis betekent al een inbreuk op het internationaal recht."

Dat internationale recht blijkt trouwens een lachertje in Syrië. "We doen niks. We kunnen niks doen", stelt Vranckx vast. Hij noemt Syrië het meest ingewikkelde kluwen van de naoorlogse periode. "Syrië is het zwarte gat van de wereld. Acht strijdende partijen, vier à vijf regionale mogendheden, twee supermachten, wisselende bondgenootschappen. Dat is een recept voor nog méér, voor een explosie."

Volgens Vranckx heeft de internationale gemeenschap zich blind gestaard op IS. "IS heeft een vacuüm achtergelaten en dat moet zich nu weer vullen. Iedereen wil een stuk van de taart."

Dat de Syrische president Bashar al-Assad geen doetje is, wisten we al. Dat demonstreert hij vandaag eens te meer in Oost-Ghouta. "Het is de strategie van 'die or surrender'", legt Vranckx uit. "Mensen omsingelen, geen hulp meer toelaten, ziekenhuizen bombarderen, mensen die zich overgeven, van wie sommigen het gebied mogen verlaten." Dat zo'n strategie geen enkel respect voor de mensenrechten heeft, hoeft geen betoog.