Schietpartij Florida : Leerlingen manifesteren voor strengere wapenwet

Scholieren hebben in Tallahassee, de hoofdstad van de Amerikaanse staat Florida, gemanifesteerd voor een strengere wapenwet in de Verenigde Staten. Volgens Amerikaanse media zijn duizenden scholieren aan het manifesteren.



De studenten scandeerden leuzen als "bescherm onze kinderen" en droegen spandoeken met teksten als "nooit meer". De tieners werden ook vergezeld door studenten van twee andere universiteiten in Florida.

Bescherm onze kinderen

Studenten Florida

“Overal in scholen in Florida hebben scholieren de schoolbanken verlaten voor een “walk out”, ook als vorm van protest", zegt Amerikacorrespondent Bjorn Soenens. "Ze willen niet rusten tot de veiligheid in scholen beter wordt."



“De scholieren willen niet dat Amerika geen wapens meer heeft, maar ze willen wel meer wapenbeperkingen. Ze eisen een verbod op aanvalswapens, een verhoging van de leeftijd van 18 naar 21 jaar en ze eisen ook een betere "background check".”

Luistersessie met Trump

Tientallen adolescenten die de schietpartij op de school in Florida overleefden spraken in Tallahassee met parlementsleden. Straks zal de Amerikaanse president Donald Trump studenten en docenten ontvangen in het Witte Huis voor een "luistersessie" over wapenbezit. “Aan het wapenbezit gaat er niets veranderen, het zal in de marge gebeuren”, weet Soenens (video hieronder). “De schietpartijen en vele wapendoden hebben niets te maken met een Amerika dat gewelddadiger is geworden of mentaal zieker is dan andere landen, er zijn gewoon teveel wapens in omloop.”

Aan het wapenbezit gaat niets veranderen, het zal in de marge gebeuren

Björn Soenens

Debat over strengere wapenwet

Nikolas Cruz (19), een vroegere leerling van de middelbare school, bekende dat hij het schoolgebouw binnenstormde en het vuur opende met een semi-automatisch wapen. Zeventien mensen werden doodgeschoten. Sindsdien is het debat over een strengere wapenwetgeving opnieuw aangewakkerd, vooral door het engagement van de overlevenden.



Verbod "bump stock"

Op 24 maart plannen de leerlingen een grote manifestatie in de hoofdstad Washington, die ze de "mars voor ons leven" noemen. De jonge activisten worden al gesteund door bekende Amerikanen, zoals acteur George Clooney, regisseur Steven Spielberg, presentatrice Oprah Winfrey en producent Jeffrey Katzenberg. Zij gaven in totaal ongeveer 1,6 miljoen euro aan de geplande manifestatie.



President Trump wil uiteindelijk toch een aantal punten over het wapenbezit herbekijken. Trump wil nu een verbod bekijken op de "bump stock", een hulpstuk voor wapens waardoor in korte tijd extra veel kogels kunnen worden afgevuurd. En de president vindt ook dat de "background check" beter moet.