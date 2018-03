Sponsoring politieke partijen ingeperkt, maar niet helemaal stopgezet

De wet wordt verstrengd na incidenten met Geert Versnick (Open VLD). Hij was gedeputeerde in het Oost-Vlaamse provinciebestuur en liet bouwbedrijven forse bedragen op tafel leggen als sponsor van een etentje. Versnick was binnen de provincie echter bevoegd voor bouwvergunningen. Volgens de oppositie was er sprake van belangenvermenging omdat Versnick geld aannam van bedrijven die hij later een bouwvergunning gaf.

Om dergelijke toestanden in de toekomst te voorkomen wordt de wet nu verstrengd. Bedrijven of personen mogen de politiek nog steeds sponsoren, maar er is een maximumbedrag van 2.000 euro per jaar. Dat bedrag mag niet in één keer aan een persoon of partij gegeven worden, een gift kan maximum uit 500 euro bestaan.

Deze regels zijn nu al van kracht tijdens de "sperperiode", wanneer er binnen de vier maanden verkiezingen zijn. Door het nieuwe wetsvoorstel zullen deze regels voortaan altijd gelden.