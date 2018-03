The Crystal Ship palmt Oostende voor 3e keer in

The Crystal Ship in Oostende is de voorbije jaren een schot in de roos geweest. Met dit project wou de stad kunst via grote muurschilderijen in verschillende wijken dichter bij de mensen brengen. De voorbije edities bezochten al meer dan 100.000 personen het gratis kunstentraject.

Omdat veel bestaande muurschilderijen gewoon blijven, wordt het project en het traject groter. Dit jaar gaan opnieuw een vijftiental internationale kunstenaars aan de slag zoals A Squid Called Sebastian (België), Ben Slow (Verenigd Koninkrijk), Colectivo Licuado (Uruguay), Etam Cru (Polen), Icy & Sot (Ierland), Jaune (België), Joachim (België), Matthew Dawn (België), Milu Correch (Argentinië), Oak Oak (Frankrijk), Telmo & Miel (Nederland) en Zoer x Velvet (Frankrijk).

"De verzameling van kunstwerken in de Oostendse openbare ruimte is al indrukwekkend en wordt dankzij de 3e editie nog grootser", zegt curator Bjørn Van Poucke. "Ons festival is intussen bij heel wat kunstenaars bekend. De unieke sfeer van de Stad aan Zee wordt door velen naar voren geschoven als de voornaamste reden om naar Oostende af te reizen. Dit zijn natuurlijk ambassadeurs waar we uitermate trots op zijn." Op de volledige line-up is het nog wachten tot 28 maart.