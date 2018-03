Tommelein: "Houtkachels niet stimuleren, maar ook niet verbieden"

Hout- en pelletkachels vormen de belangrijkste bron van hernieuwbare energie in Vlaanderen, belangrijker dan zonnepanelen of windmolens. Dat blijkt uit cijfers waar VRT NWS de hand op kon leggen. Groene energie uit kachels lijkt tegenstrijdig. Toch beschouwt Europa de warmte uit die kachels als hernieuwbare energie, overheden mogen die dus opnemen in hun doelstellingen. Zonder die kachels zou Vlaanderen zijn doelstellingen over hernieuwbare energie niet halen. Nochtans tonen metingen aan dat die houtverbranding bijzonder vervuilend is. "Als Vlaamse regering stimuleren noch subsidiëren wij het gebruik van hout- en pelletkachels", reageert Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) in "De ochtend" op Radio 1. "Iedereen weet dat ik inzet op hernieuwbare zon-, wind- en warmte-energie. Houtkachels horen daar niet bij. Maar ze staan daar, en Europa laat toe om die warmtebronnen mee te tellen in de doelstellingen die we moeten halen tegen 2020. Waarom zouden we die dan niet mogen meenemen in onze cijfers?"

Als Europa mij toelaat om hout- en pelletkachels mee op te nemen in de doelstellingen over hernieuwbare energie, ga ik mezelf geen pijn doen.

Als Vlaanderen de houtkachels niet meetelt en op het einde van de rit zijn doelstellingen over hernieuwbare energie niet haalt, "dan worden we op de vingers getikt. Ik zou zeer principeel kunnen zijn en die kachels niet meetellen. Als ik op het einde van de rit dan een boete krijg, of ik moet nóg meer windmolens en zonnepanelen plaatsen, denk ik dat de Vlamingen ook hun wenkbrauwen zouden fronsen. Als Europa mij toelaat om hout- en pelletkachels mee te tellen, ga ik mezelf geen pijn doen." "Ik zou zeer principeel kunnen zijn en zeggen, ik laat die huishoudkachels niet meetellen. Als ik dan op het einde van de rit een boete krijg, of ik moet nóg meer windmolens en nóg meer zonnepanelen plaatsen, dan denk ik dat de Vlamingen ook hun wenkbrauwen zouden fronsen."

"Niet het verhaal opzetten dat mensen geen hout meer mogen verbranden"

Op papier klopt het dan misschien wel, toch zijn de kachels vervuilend voor het milieu. Moet de Vlaamse regering mensen dan bijvoorbeeld niet stimuleren om oude, meer vervuilende kachels te vervangen door modernere, minder vervuilende types? Of net zoals in Duitsland controles invoeren op hout- en pelletkachels voor thuisgebruik? "Als die kachels een label moeten krijgen, ben ik daar niet tegen. Maar dat is allemaal mijn bevoegdheid niet als minister van Energie. Het zijn instanties in Europa die beslissen of dit meetelt of niet, en op welke manier. Als daar bijkomende regels voor komen, gaan we dat zeker doen."

Hout verbranden in een kachel is misschien vervuilend en moet misschien vermeden worden, maar we gaan dat niet verbieden.

"En als collega van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) daar iets rond wil ondernemen, wil ik daar ook heel graag aan meewerken. Maar als ik doelstellingen moet halen, kunt u moeilijk vragen dat ik de bronnen van die doelstellingen ook nog ga controleren." "Wij gaan als Vlaamse overheid alleszins niet het verhaal opzetten dat mensen geen hout meer mogen verbranden, geen haard meer mogen hebben. Daar doe ik niet aan mee. We kunnen de zuiverste van de zuiverste proberen te zijn. Hout verbranden in een kachel is misschien vervuilend en moet misschien vermeden worden, maar we gaan dat niet verbieden."