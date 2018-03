Tommelein en de N-VA boos op minister Marghem, parlement eist studie

Volgens de studie die door minister Marghem was besteld, zal de nucleaire uitstap een Belgisch gezin jaarlijks gemiddeld 15 euro kosten. "Maar ik weet niet wat die 15 euro inhoudt", reageert N-VA-energiespecialist Andries Gryffroy. "Bovendien zal het voor de bedrijven veel duurder zijn." Het N-VA-parlementslid hekelt de manier waarop Marghem te werk is gegaan. "Het is absoluut not done dat een minister naar 1 Franstalige krant stapt om daar een paar uitlatingen te doen terwijl wij als parlementsleden de studie niet hebben." Gryffroy noemt de conclusies van de federale minister dat het "energiepact binnen handbereik is" dan ook voorbarig. Ook Vlaams minister Bart Tommelein (Open VLD) is niet te spreken over de werkwijze van Marghem. "Ik heb de studie niet gekregen en ik vind dat bijzonder jammer. Ik heb aan mevrouw Marghem gevraagd om hem zo snel mogelijk te bezorgen, in het kader van de collegialiteit."

Energiepact "binnen handbereik"?

Over de resultaten van het rapport waarover Marghem heeft gecommuniceerd, is Tommelein wel "voorzichtig optimistisch". "Ik ben er altijd zeker van geweest dat de kernuitstap haalbaar is. De twijfels moesten weggenomen worden met de studie. Ik stel alleen maar vast dat door de weigering om de studie te geven, de twijfels alleen maar toenemen. Dat is geen goeie zaak." De Vlaamse regering gaat de studie "grondig bekijken", aldus Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). "Een studie is ook maar een opstap - een belangrijke weliswaar - om te komen tot een visie en in mijn ogen dan pas gevolgd door een pact. Maar we gaan niet zomaar lichtzinnig dingen ondertekenen. Wat mij betreft mag het wel snel gaan, maar het moet doordacht gebeuren."

Parlement wil de studie