Trump wil hulpstukken voor automatische wapens verbieden

Het ministerie van Justitie heeft in het verleden gezegd dat het het verbod op dergelijke hulpstukken stellig aanbeveelt, maar daar niet zelf over kan beslissen. Dat komt de wetgever toe, klonk het.

Bump stocks werden bekend en berucht na het bloedbad in Las Vegas in oktober vorig jaar. Een man opende het vuur op bezoekers van een countryfestival en schoot tientallen mensen dood. "Bij de schutter werden toen 12 wapens met een bump stock gevonden", zegt VS-correspondent Björn Soenens. "Het Congres nam toen een initiatief om die hulpstukken te verbieden, maar dat is mislukt."

Bij halfautomatische wapens moet een schutter telkens opnieuw de trekker overhalen om een kogel af te vuren, bij volautomatische wapens worden kogels afgevuurd zolang de trekker overgehaald is. Met een bump stock kan je van een halfautomatisch een volautomatisch wapen maken. Het is een schouderkolf die meebeweegt met de terugslag van het geweer, waardoor de vinger van de schutter opnieuw tegen de trekker aankomt.

"Schietpartij Florida lijkt politiek iets in gang te zetten"

De schietpartij vorige week in Florida, waarbij een 19-jarige in zijn ex-school in Parkland 17 mensen heeft gedood, lijkt een en ander in een politieke stroomversnelling te komen, zegt Soenens. "President Trump lijkt de druk en het verdriet te voelen van de scholieren, die willen dat hij actie onderneemt." De kans lijkt vrij klein dat het Congres de president niet zal volgen, zegt Soenens. "Als dat gebeurt, gaat alle blaam in hun richting."

Vandaag is er in Tallahassee, de hoofstad van Florida, een betoging waar studenten van de getroffen school aan deelnemen, om strengere wapenwetgeving te eisen. Op 24 maart is er ook een grote protestmars in Washington D.C., georganiseerd door overlevenden van de schietpartij. Hollywoodacteur George Clooney heeft al gezegd dat hij die zal steunen met een half miljoen dollar. TV-ster Oprah Winfrey en regisseur Steven Spielberg hebben zijn voorbeeld al gevolgd.

De schutter in Florida maakte geen gebruik van een bump stock.