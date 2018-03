Van wacht voor je werk? Dan mag je mogelijk vergoeding eisen

Een vrijwillige brandweerman uit Nijvel, Waals-Brabant had de stad voor de rechter gedaagd, omdat hij een vergoeding wilde voor de wachtdiensten die hij van thuis moest doen. Het arbeidshof in Brussel verwees de zaak door naar het Europees Hof van Justitie. Dat volgde de redenering van de brandweerman.

Wie van thuis uit wachtdiensten doet voor het werk én op relatief korte tijd op het werk moet kunnen zijn, mag die uren aanreken als arbeidstijd, vindt het Hof. De brandweerman moest bijvoorbeeld binnen de acht minuten na een oproep aanwezig kunnen zijn op het werk. "Dat beperkt zeer sterk de mogelijkheid om andere activiteiten te ondernemen", vindt het Hof. De brandweerman moest ook thuis blijven van zijn werkgever tijdens de wachtdienst. Hoeveel de beloning dan precies moet zijn, daar heeft het Hof zich niet over uitgesproken. Dat moet door de lidstaten zelf beslist worden. De arbeidsrechtbank in Brussel moet nu nog een beslissing nemen in deze concrete zaak.

Het arrest zorgt er dus niet voor dat élke wachtdienst van thuis uit betaald moet worden. Het hangt er vanaf hoe snel u op het werk moet staan en of er eventueel een verplichting aan vast hangt om thuis te blijven. In ieder geval is het arrest wel een belangrijk precedent.