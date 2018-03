Veilingmeester Bernaerts over omstreden kunst in Gent: "Hier is een splinterbom ontploft"

Te mooi om waar te zijn: dat is volgens Peter Bernaerts de verzameling schilderijen en objecten die een Russische verzamelaar aan het MSK in Gent heeft aangeboden en die het museum ook een poosje heeft tentoongesteld met alle gevolgen van dien. Intussen zijn ze verwijderd en heerst grote twijfel over de echtheid van de werken.

"De collectie telt werk van grote namen als Kazimir Malevitsj en Wassily Kandinsky", zegt hij in "Van Gils & gasten" met een hoorbare twijfel over de authenticiteit. "Dit is alsof morgen een tentoonstelling in Moskou zou openen met 25 nieuwe schilderijen van Peter Paul Rubens die nooit eerder zijn gezien en nergens staan beschreven. Ineens zouden ze dan opduiken."

"Ik geloof in de ambitie van musea. Er is onderlinge concurrentie. Als een museum een bepaalde collectie heeft, dan is het beter dan een ander en dan heeft het een primeur. Maar een zekere bescheidenheid en zeker een terughoudendheid is ook aan de orde."

"Hier is een splinterbom ontploft waarvan de zwavelgeur nu pas uit de kieren van het museum zal komen", gaat hij voort. "Ik hoop dat we dit snel kunnen afdekken, maar de kans is klein. Wereldwijd zijn hierover 140 artikels gepubliceerd en verzamelaars twijfelen of ze ooit nog een bruikleen aan een museum in België zullen geven. Grote tentoonstellingen komen op de helling te staan."

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) meent dat het allemaal niet zo'n vaart zal lopen. "Dit zal een bepaalde schade hebben", zegt hij op zijn beurt in "Van Gils & gasten", "in eerste instantie voor het MSK zelf, maar daar komen we weer door. Ja, er is reputatieschade, maar we moeten opletten dat we het probleem niet erger maken dan het is."

Opvallend: de eigenaars van de werken zijn in eerste instantie bij Gatz komen aankloppen met hun collectie. Hij heeft hen naar eigen zeggen enkel een lijst met musea in ons land bezorgd die interesse konden hebben om ze tentoon te stellen. Hij houdt vol dat hij niet als tussenpersoon is opgetreden en dat de verantwoordelijkheid bij het MSK zelf ligt.