Venezuela lanceert als eerste land eigen virtuele munt: nieuwe bitcoin of shitcoin?  

Venezuela heeft sinds enkele jaren te maken met een zware economische crisis en ernstige voedseltekorten. De waarde van de Venezolaanse munteenheid, de bolivar, kent een historisch dieptepunt. De Amerikaanse sancties van vorig jaar om minder geld te laten vloeien naar Venezuela dreigen het land nog meer de dieperik in te duwen. President Maduro kondigde in december aan dat het invoeren van een eigen virtuele munt het begin van een nieuw economisch tijdperk zal inleiden. Profileert Venezuela zich zo als eerste land met een eigen virtuele munt op de voorgrond van de virtuele geldmarkt? "Voor grote problemen zijn er grote oplossingen", maakt Maduro zich sterk. Op die manier hoopt hij vooral zijn eigen populaireit een boost te geven met het oog op de aankomende presidentsverkiezingen.

600 miljoen?

"Je kan hyperinflatie niet stoppen door het creëren van een nieuwe munt en verder niets te doen. De regering heeft geen plannen om structurele veranderingen te ondernemen", waarschuwt Jean Paul Leidenz, hoofdeconoom bij het Venezolaanse economisch adviserende EcoAnalitica. Ook het financiële tijdschrift Forbes heeft zich in december bijzonder pessimistisch geuit over de nieuwe munt: "Maduro's petro zal net zoals Chavez' bolivar op het kerkhof belanden."

De Venezolaanse overheid plant het eerste jaar 100 miljoen petro's uit te geven. De waarde wordt grofweg geschat op 50 euro per virtuele munt. Dat zou samenvallen met de waarde van één vat ruwe Venezolaanse olie. De manier waarop de prijs van de petro bepaald wordt roept, net zoals de slaagkansen van de munt, veel vraagtekens op. Volgens Maduro wordt de munt gedekt door de Venezolaanse ruwe-oliereserves. Ook dat stuit op kritiek. De oppositie in het Venezolaanse parlement noemt die financiering illegaal.

Aan de bevolking is beloofd dat ze in de toekomst belastingen en openbare diensten mogen betalen met de petro. Met een gemiddeld inkomen tussen de 2 en 3 euro per maand is het maar de vraag in welke mate Venezolanen de munt zullen aankopen.