Verzekeraars schatten kost aanslagen 22 maart op 112 miljoen euro

Sectororganisatie Assuralia verschafte woensdag bijgewerkte cijfers omtrent de aanslagen van 22 maart 2016 op de luchthaven van Zaventem en de Brusselse metro. "We zitten nu op een totale kostprijs van 112 miljoen euro voor de aanslagen", zei voorzitter Hans De Cuyper. 28,6 miljoen euro is effectief al uitgekeerd, het gaat dan bijvoorbeeld over verzorgingskosten. Onder meer rentebetalingen en uitkeringen moeten nog uitbetaald worden.

Van 116 naar 112

Het gaat grotendeels over lichamelijke schade (94,3 miljoen). Voor morele schade is er sprake van 5,5 miljoen euro totale uitkeringen, voor materiële schade is dat 8,6 miljoen euro en er zijn ook nog andere kosten (3,9 miljoen).



Het bedrag stabiliseert al enkele maanden, duidt De Cuyper, al zijn er wel nog af en toe aangiftes. "Ik denk dat we ervan mogen uitgaan dat deze kost vrij accuraat is", aldus voorzitter De Cuyper. Begin november vorig jaar was er bij Assuralia nog sprake van een kost van 116 miljoen euro.