Drempel fijnstof overschreden: VMM roept op zo weinig mogelijk te verwarmen met hout

Er is vandaag veel fijn stof in de lucht. Omdat houtverbranding extra fijn stof in de lucht brengt, vraagt de Vlaamse Milieumaatschappij de bevolking om geen hout te stoken als bijverwarming of om sfeer te creëren. Houtverbranding beperken heeft een belangrijke positieve impact op de gezondheid en op de luchtkwaliteit. Door weinig hout te stoken, kan de uitstoot van fijn stof al beperkt worden, zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.

“Er hangen heel veel fijne stofdeeltjes momenteel in de lucht. Dat komt omdat het koud is en omdat er niet zoveel wind is. Daardoor worden die fijne stof­deeltjes niet verdund. Door hout te verbranden bij je thuis brengen we nog extra veel fijn stof in de lucht”, zegt Katrien Smet. De Vlaamse Milieumaatschappij adviseert om geen hout te verbranden als het niet nodig is. “Het is niet verboden om hout te verbranden maar we adviseren toch om het niet te doen als het niet echt hoeft. Dus als je de kachel aansteekt voor de sfeer of voor de gezelligheid, doe je dat vandaag en morgen beter niet”, zegt Smet.

Als je de kachel aansteekt voor de sfeer of voor de gezelligheid, doe je dat vandaag en morgen beter niet. Katrien Smet, Vlaamse Milieumaatschappij