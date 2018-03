Volvo gaat hybride bussen bouwen voor Brussels openbaar vervoer

De MIVB maakt zich sterk dat van de eerste bestelling van 90 bussen er 50 tot 60 geleverd worden binnen dit en het einde van het jaar. Een (tweede) bestelling van 145 gelede bussen wordt voorbereid.

Topman Brieuc de Meeûs van de MIVB is enthousiast: “Het gaat om honderden nieuwe voertuigen die de komende maanden en jaren op ons net zullen worden ingezet om meer comfort en betere frequenties te bieden.”

Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet ziet vooral de voordelen voor het Brusselse milieu: “Er komt een einde aan de dieselbussen in Brussel. Brusselaars vragen me vaak waarom er nog altijd oude voertuigen rondrijden. Het antwoord is eenvoudig: we hebben vandaag alle beschikbare voertuigen nodig om aan de vraag te kunnen beantwoorden, alle bussen moeten dus rijden. De aankoop van deze hybride bussen is een belangrijke stap om tegen 2030 de volledige vloot te elektrificeren.”

De MIVB heeft nieuwe bussen nodig omdat het aantal ritten toeneemt, en verwacht wordt dat die tendens zich zal doorzetten. De maatschappij maakt ook van de gelegenheid gebruik om haar buspark te vernieuwen.

De Zweedse auto-, vrachtwagen- en busbouwer Volvo heeft een vestiging in Gent, maar daar worden alleen auto’s en vrachtwagens gebouwd. De bussen voor de MIVB zullen gemaakt worden in Wroclaw in Polen.