Waarom het aantal schadegevallen met auto's drastisch daalt

“Het is grotendeels te danken aan de hulprijmiddelen die als optie kunnen genomen worden. Niet de chauffeur, maar de auto is slimmer geworden. De menselijke fout bij het rijden wordt voortdurend kleiner. Het vertaalt zich duidelijk in minder blikschade, minder typisch kleine ongelukken."

Strenger voor bedrijfswagens

“Er is de groeiende verstrenging van de “carpolicies” bij bedrijven die bedrijfswagens ter beschikking stellen. Een brokkenmaker moet vandaag vaker opdraaien voor de schade aan zijn bedrijfswagen. Chauffeurs gaan dus bewuster om met hun wagens. De strengere regels in bedrijven hebben er trouwens voor gezorgd dat er nog amper meer ongevallen met bedrijfswagens zijn dan particuliere voertuigen.”

Nonchalante autodelers

Autodelen breekt vooral in de steden door, en zou voor Philippe Decrock voor een lichte kentering in de cijfers kunnen zorgen.

“Dit is een opvallend nieuwe fenomeen. We zien duidelijk meer voertuigen uit autodeelsystemen in garages. Deelauto’s komen met blikschade of andere gebruikersschade, en dat ligt hoger dan bij de klassieke gebruiker. Deelauto’s worden gebruikt door verschillende chauffeurs met verschillend rijgedrag. Het is niet de eigen wagen die ze gewoon zijn. En waarschijnlijk wordt er nonchalanter mee omgegaan. Het verantwoordelijkheidsgevoel is kleiner omdat er niet genoeg stokken achter de deur staan.”

Minder ongelukken met schade is niet voor iedereen goed. Het aantal autodealers in België gaat er snel op achteruit. In garages moeten minder reparaties gebeuren, en dat is precies waar een groot deel van de winsten uit gehaald wordt. “Deze evolutie is nu al jaren bezig, en het einde is nog niet in zicht”, besluit Philippe Decrock.