Winterstormen van januari kostten verzekeraars meer dan rampenschade van heel 2017

Eleanor was de eerste in de rij, die op 3 januari over het land trok. Maar vooral David ging op 18 januari woest tekeer. Het speciale noodnummer 1722 kreeg die dag een recordaantal oproepen binnen.

Na de storm heeft het toen ook heel hard geregend, hier en daar was er brand in een huis door blikseminslag. In Waals-Brabant viel zelfs een dode, een vrouw die met haar wagen onder een omgevallen boom terechtkwam.

Voor de storm David zijn 49.383 schadedossiers ingediend bij de verschillende verzekeringsmaatschappijen. Alleen al voor die 18e januari is 99 miljoen euro uitbetaald aan mensen die schade leden.

Ter vergelijking, in heel 2017 werd 96,8 miljoen euro uitgekeerd voor de gevolgen van natuurkrachten. Maar 2017 was dan ook een relatief rustig jaar, zo besluit Assuralia.