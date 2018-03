Zwarte punten in verkeer: Ben Weyts geeft toe dat zijn administratie wat resoluter kan

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Ben Weyts (N-VA) geeft toe dat het Agentschap Wegen en Verkeer best wat resoluter zou mogen optreden bij het wegwerken van de nog overblijvende zwarte punten op de Vlaamse wegen. Hij kreeg enkele lastige vragen in het Vlaams Parlement na het dodelijke ongeval van enkele dagen geleden in de Gentse deelgemeente Oostakker.