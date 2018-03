"Bracke heeft geen zichtbare plaats op de lijst, maar hij heeft wel andere voordelen"

Vanmiddag heeft de N-VA Gent de volgorde van de kandidaten op de kieslijst van de komende gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt. Siegfried Bracke heeft uiteindelijk de 27e plaats gekregen.

"Kandidaten van partijen die verkozen willen worden, verkiezen ofwel een verkiesbare plaats bovenaan de lijst of een heel zichtbare plaats als lijstduwer. Kandidaten die midden in de lijst staan, krijgen minder stemmen", zegt professor Bram Wauters in "De wereld vandaag".

Dat er achter de plaats van Bracke een uitgekiende strategie zit om hem het "schermlijsttrekkersschap" te bezorgen, is geen sprake. "In Gent wordt niet elektronisch gestemd, maar op papier. In gemeenten waar elektronisch gestemd wordt, merken we dat schermlijsttrekkers in de tweede of derde kolom van kandidaten van een partij op het computerscherm wel meer stemmen trekken."