"Ook al vliegen die kleine momenten voorbij, ze zijn zo belangrijk”

Het zit ‘m vaak in de kleine dingen, maar de emoties erbij zijn even puur. In het dagelijkse leven zijn die momenten schering en inslag, maar eens we ze beseffen, zijn ze al verdwenen. En beperken we ons vaak in herinneringen tot de grote emoties, die samengaan met belangrijke gebeurtenissen in ons leven. De Amerikaanse fotograaf-kunstenaar Curtis Wiklund wil juist die pure emotie van de kleine dingen vastleggen in zijn tekeningen. Met die "finding love in the little moments" weet hij intussen te scoren op sociale media.