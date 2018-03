"Porno kijken is gezond, maar zoals met alles, doe het met mate"

Lieven Van Gils heeft het in zijn praatprogramma "Van Gils & gasten" gehad over porno en pornoverslaving. De seksuoloog Wim Slabbinck en de voormalige Nederlandse verslaafde Alexander van Dijl waren de gasten. "Vaak weten partners niet van elkaar of ze naar porno kijken. In Vlaanderen wordt niet veel geïnvesteerd in onderzoek naar porno. We weten dat ongeveer 70 tot 80 procent van de mannen in Vlaanderen minstens enkele keren per maand naar porno kijkt. Bij de vrouwen is dat ongeveer 15 tot 17 procent", aldus Slabbinck. Er is een groot verschil tussen de pornoconsumptie bij mannen en vrouwen, maar de vrouwen zijn aan een inhaalbeweging bezig. "Vrouwen kijken meer en meer en dat is goed. Ze genieten meer van hun eigen lichaam en ze komen op voor hun rechten als seksueel wezen. Dat is goed."

"Porno is eigenlijk een variant van masturberen. Vroeger gebruikten we onze fantasie en in porno kan je je fantasie soms verbeeld zien. Soms goed, meestal minder goed. Het is een goede vorm van ontspanning. Het kost niet veel tijd en moeite", zegt Wim Slabbinck. "Het kan wel uit de hand lopen. Dat zie ik ook in mijn praktijk. Het heeft vaak te maken met het feit dat we er niet over praten. Zie je iemand met een eetprobleem die elke dag twee potten ijs eet, dan ga je zien dat ze troost vinden door te eten. Dat zie je als partner. Iemand die porno kijkt, die doet dat eenzaam voor zijn computer. Dat is een andere context en het is niet bespreekbaar. Het is niet evident om dat aan uw partner te vertellen." Volgens Slabbinck is een of twee procent van de mannen vatbaar voor een pornoverslaving. "Het is een probleem als je het gevoel hebt dat je pornogebruik schade toebrengt aan je partner of gezin. Als je het gevoel hebt dat je niet loskomt van je verslaving, dat je er niet meer onderuit komt, dan is het een probleem. Om het op te lossen moet je je gewoontes doorbreken." "Het kan goed helpen wanneer je met een seksuoloog gaat praten. Seksuologen leveren goed werk. Ze gaan niet alleen kijken naar wat er gebeurd is met de patiënt. Ze kijken ook met de patiënt vooruit om de patiënt meer zelfwaarde en zelfvertrouwen te geven. Porno kijken is gezond, maar zoals alles met mate", besluit Slabbinck.

