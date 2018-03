11 eigenaars krijgen opschorting voor dodelijk liftongeval

De vader van het slachtoffer wilde in 2016 even langsgaan bij kennissen die op de tweede verdieping van het gebouw woonden. Hij nam met zijn zoontje de lift, maar ter hoogte van de eerste verdieping liep het fout. De jongen stapte naar voren en kwam met zijn voet in de opening tussen de liftkooi en de kokerwand terecht. De lift ging verder omhoog en het kind overleed.

Uit het verslag van de gerechtsdeskundige bleek dat de lift 48 risicopunten vertoonde. Zo hadden de bewoners het toegelaten dat het lichtgordijn werd uitgeschakeld, omdat de lift anders te vaak stilstond. Het traliehek, dat de liftkooi moest afsluiten, ging slechts gedeeltelijk dicht en de beveiliging die moest verhinderen dat de lift dan toch werkte, werd overbrugd met proppen papier die voor de contactpunten waren gestoken.