30 miljoen euro voor 5.400 bijkomende plaatsen in het Franstalige onderwijs

Met het geld kunnen in totaal 28 projecten gefinancierd worden in alle netten, in alle Waalse provincies en in Brussel. Er komen 850 plaatsen bij in het basisonderwijs en 4.530 in het middelbaar onderwijs.

Vorig jaar besliste de regering van de Franse Gemeenschap om elk jaar 20 miljoen euro bijkomend vrij te maken om een dreigend tekort aan plaatsen weg te werken. De Franse Gemeenschapsregering (PS en cdH) besliste ook eventuele wijzigingen aan het inschrijvingsdecreet aan het parlement over te laten. Dat inschrijvingsdecreet moest zorgen voor minder concentratiescholen. Het decreet bestaat tien jaar en zorgt al even lang voor discussie.