Mag Nederland uitkijken naar een nieuwe editie van de mythische Elfstedentocht?

Jean Nico Almey heeft startrecht bij de eerstvolgende Elfstedentocht. Maar hij wacht al sinds 1997, de laatste editie van de roemruchte schaatstocht in Friesland. “ Ik vrees ervoor. Het is 22 februari. We hebben minstens 10 echte vriesdagen nodig. De zon staat intussen te hoog. Overdag warmt het te fel op. Het wordt heel moeilijk. Ik vrees voor de Nederlanders.”

Nochtans blijft de provincie Friesland hopen. Zaterdag om 17 uur wordt een vaarverbod afgekondigd. Door dat verbod kan het Friese ijs groeien. Het ijs is echter nog lang niet sterk genoeg om op te kunnen schaatsen, beklemtoont de provincie.

“Het verbieden van bevaring is een belangrijk signaal", zegt Jean Nico Almey. "Er zal mogelijk voorlopig ook geen water meer opgepompt mogen worden. Er zal links en rechts geschaatst kunnen worden. Dit weekend worden in Friesland zelfs al de eerste marathons georganiseerd. Maar voor een gesloten tocht langs de grote waterwegen, daar zijn we nog lang niet.”

Jean Nico Almey heeft zijn schaatsliefde aan zijn zoon Jens doorgegeven. Jens Almey nam als shorttracker deel aan de Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Maar zelf begint hij te wanhopen om nog ooit aan de Elfstedentocht te kunnen deelnemen. “Er is een generatie overheen gegaan die het niet meer meegemaakt heeft. Maar dat maakt de tocht alleen maar mythischer en populairder.”

Intussen spreekt Nederland van het E-woord. Niemand durft het woord Elfstedentocht nog uitspreken. De angst dat het ook dit jaar weer niets wordt, is te groot. Op de website van het Nederlandse KNMI kan dagelijks de ijsdikte en watertemperatuur op de voet worden gevolgd.