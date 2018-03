Akkoord tussen vakbonden en minister van Justitie Geens: cipiersstakingen voorlopig voorbij

De afgelopen weken hebben de cipiers verschillende keren het werk neergelegd uit onvrede over het personeelstekort. Vanmorgen was er opnieuw overleg tussen de drie vakbonden en de minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Tussen de twee partijen is er een akkoord bereikt.

Het gevolg? Voorlopig geen cipiersstakingen meer. "De acties in de gevangenissen op dat gebied zullen stoppen", zegt Robby De Kaey van de socialistische vakbond ACOD. "We gaan over enkele maanden een stand van zaken doen over de engagementen. Niet alleen over de aanwerving van personeel, ook over de aanwerving van administratief personeel op verpleegkundig personeel."