Amnesty International: "Haatdragende en polariserende visie is afgelopen jaar omgezet in beleid"

"De retoriek van haat en angst is al geruime tijd aan een opmars bezig, maar het afgelopen jaar zien we daarvan steeds meer een wrange neerslag in de praktijk", zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen. "Gemarginaliseerde groepen zijn daarvan steevast de dupe. Denk aan het inreisverbod voor moslims in de VS, de discriminatie van Christenen in Egypte of het afzonderen van vluchtelingen in containers in Hongarije. Eén van de meest schrijnende uitwassen is de etnische zuivering van de Rohingya in Myanmar."