"Protestmars in Washington op 24 maart kan historische dag worden"

Buiten de onderwijswereld is er meer sympathie voor het idee om leraren te bewapen. "In afgelegen rurale gebieden waar wapengebruik bijna heilig is, daar is het idee niet slecht onthaald", meldt Björn Soenens.

"De NRA (National Rifle Association) is heel machtig in Amerika. De organisatie heeft meer dan vier miljoen leden. Ze proberen echt mensen onder druk te zetten en ze hebben heel veel geld. Ze hebben onder meer 30 miljoen dollar aan Donald Trump geschonken voor zijn verkiezingscampagne. De baas van NRA heeft vandaag gezegd dat het wapenbezit een goddelijk recht is van elke Amerikaan. Als dat wordt afgepakt, dan is het afgelopen met de Amerikaanse samenleving."

"Ik heb het gevoel dat het scholierenprotest een soort scholierenrevolutie aan het worden is. Mensen die vandaag nog niet stemgerechtigd zijn, dreigen nu al dat als er niets verandert, ze de huidige politici zullen wegstemmen. Het is niet alleen in Florida, het is alle delen van Amerika. Het is alsof de scholieren het morele kompas van Amerika gaan vormen en hun ouders volgen in hun zog. Als de politici niets doen om aanvalswapens te bannen uit de samenleving, dan gaat de protestmars in Washington op 24 maart iets heel groot worden, misschien zelfs iets historisch", besluit Björn Soenens.