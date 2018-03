Appartementen in steile opgang in kleinere gemeenten 

Het is al een tijd aan de gang, maar nu lijkt de opmars van appartementen definitief en onomkeerbaar: sinds 2005 zijn er in ons land meer dan 360.000 appartementen bij gekomen, zowat 6 op 10 ervan werden in Vlaanderen gebouwd. Dat leren cijfers van de Vlaamse Confederatie Bouw, die in De Tijd staan. En wat valt op? Vooral in kleinere gemeenten is de toename van appartementen overduidelijk. En dat over het hele land, van Bredene over Olen tot Bree.

Ook in Limburg en de Kempen is de toenemende golf van appartementen nu duidelijk

Gezinsbudgetten bepalen alles, maar er is ook een maatschappelijke verklaring, weet Veronique Vanderbruggen van de overkoepelende Confederatie Bouw: "Het valt niet te verbazen. Er is overal gezinsverdunning, dus heb je minder ruimte nodig. Kleiner wonen dus. Die evolutie neemt alleen maar toe." En zijn er regionale verschillen? "Eigenlijk niet. Lange tijd waren enkele de grotere steden en de kuststreek de aantrekkingspolen voor appartementen, maar nu zie je het overal. Limburg en de Kempen bijvoorbeeld zijn volledig mee in de tendens van appartementsbouw."

Plekken en prijzen

Dé absolute koploper is Bredene, daarna Sint-Gillis, Wijnegem en heel wat plekken in de Kempen

"De Vlaamse plekken waar het meest appartementen zijn bijgekomen, zijn Bredene, dat is de koploper, Sint-Gillis, Wijnegem, maar ook Bree en heel wat locaties in de Kempen: Olen, Hulshout, Geel, Ravels, Putte, Mol, Arendonk en Oud-Turnhout."

"Op dit moment is zowat 65 procent van de bouwactiviteit voorzien voor appartementen. Maar in sommige landelijke gemeenten is dat aandeel soms zelfs geëvolueerd tot 80 procent. De oppervlakte die voor wonen bestemd is, is in gemeenten vaak beperkt. Dus moet je kleiner bouwen om meer mensen te huisvesten."

De gemiddelde prijs van een woning in Vlaanderen is bijna 267.000 euro, voor een appartement betaal je gemiddeld 220.000 euro. Maar de regionale verschillen zijn soms wel groot. Een huis in Gent kost gemiddeld 285.000 euro, een appartement 253.000 euro. Wil je kopen in pakweg Izegem, dan is een huis 234.000 euro waard, een appartement is net iets meer dan 200.000 euro waard.

De Belg of Vlaming met de baksteen in de maag? Absoluut, nog altijd.