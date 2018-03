Belgische jihadist die vanuit Syrië aanslagen coördineerde, zou gedood zijn

De Franse inlichtingendiensten zijn ervan overtuigd dat de Belgische jihadist Oussama Atar dood is. Ze baseren zich daarvoor op informatie van de voorbije weken uit het Syrisch-Iraakse conflictgebied, zegt de Franse zender BFMTV, want zijn lichaam zou nog niet zijn gevonden. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekend.

Ook onze veiligheids- en inlichtingendiensten hebben het bericht van de dood van Atar ontvangen, maar manen wel aan tot voorzichtigheid want in het verleden is het al voorgekomen dat doodverklaarde terroristen later nog in leven bleken te zijn.