Ed Sheeran met lege handen, Stormzy stelt Theresa May een lastige vraag, én witte rozen: de Brit Awards in een notendop

De Brit Awards bekronen jaarlijks de beste Britse artiesten. Grote verrassing gisteren toen grime- en hiphop-artiest Stormzy aan de haal ging met de felbegeerde prijzen. De populaire Ed Sheeran was de grote verliezer en moest het stellen met een internationale onderscheiding voor zijn succes.

Stormzy was ondersteboven van zijn overwinning. Hij vertelde dat zijn album "het moeilijkste ooit was" en de "glorie voor God is". Ed Sheeran bekende later op BBC 5 dat hij ook fan is van Stormzy. Die laatste trad in Londen ook op en gaf op het einde van zijn show de Britse premier Theresa May een veeg uit de pan: "Yo, Theresa May, waar blijft het geld voor de slachtoffers van de Grenfell Tower? Wat dacht je? Dat we Grenfell zouden vergeten?"

Invision

Een vrij emotionele Dua Lipa

Andere grote ster was Dua Lipa die haar jongere broer en zus op het podium meenam en voor miljoenen kijkers zei dat ze van hen hield. "Ik wil mijn broer en zus tonen dat ze kunnen worden wat ze maar willen", klonk het. Lipa vergat haar vrouwelijke voorgangers niet en bedankte hen van harte: "Zij lieten ons toe om groots te dromen."



Andere voorname Brit Award-winnaars werden: Gorillaz (beste groep) en Rag 'N' Bone Man (beste single met de hit "Human"). De volledige lijst vindt u hier.

Invision

Manchester Arena, de brexit en #metoo

Naast het drama van de Grenfell Tower (de brand in de sociale woningtoren die in juni vorig jaar aan 71 mensen het leven kostte, red.) werd ook aan de slachtoffers van de Manchester Arena gedacht. In mei vielen daar 22 doden bij een aanslag tijdens een concert van Ariana Grande. Grande zou optreden op de Brit Awards, maar zegde op het laatste moment af "op doktersbevel". Liam Gallagher bracht uiteindelijk een akoestische versie van "Live forever" voor de slachtoffers.



Laat ons niet geïsoleerd raken

Damon Albarn (Gorillaz) nam de Brit Award voor beste band in ontvangst en haalde de brexit, waarbij Groot-Brittannië uit de EU stapt, aan. "Dit land is -geloof het of niet- een klein land, maar het is een prachtige plaats en maakt deel uit van een mooie wereld. Wat ik wil zeggen: laat ons land niet geïsoleerd raken. Laten we onszelf niet afsnijden."



Net zoals bij de uitreiking van de Grammy Awards doken op de rode loper witte rozen op, uit solidariteit voor de Me Too-bewegingen en Time's Up. Waar de ene een bloem in zijn handen hield, droeg de ander subtiel een pin.

De band Haim. 2018 Invision